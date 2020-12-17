Казань, , 11:48 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения коронавирусная инфекция выявлена у 11 878 человек, за сутки заболели еще 94 жителя. Минувшим днем был инфицирован 91 человек. Всего выздоровели 10 416 пациентов, за сутки — 76. В республике зарегистрировано с начала наблюдения 167 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 17 декабря сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

За сутки госпитализированы в стационары 17 пациентов, 77 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 36 человек, 19 пациентов — от 50 до 60 лет, семь — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 55 инфицированных, 11 — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

ИА REGNUM ранее сообщало, по информации на 17 декабря, за сутки в России случаев заражения коронавирусом выявлено на 1705 больше, чем днём ранее, когда исследования позволили выявить 26 509 случаев. Совокупное число подтверждённых исследованиями случаев заражения коронавирусом достигло 2 762 668.

Читайте также: В России за сутки выявили 28214 заражённых коронавирусом