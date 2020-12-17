Ставрополь, , 19:31 — REGNUM Учитель Сергей Степанченко, чье обращение с жалобой на размер заработной платы зачитал президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, живет и трудится в Ставропольском крае. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Владимир Владимиров.

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"В эфире президент РФ прочитал обращение учителя Сергея Петровича Степанченко, который жаловался на размер зарплаты. <…> Мы выяснили, что написал его наш земляк, который живет и работает в Буденновском округе. По моему поручению с ним уже встретился глава муниципалитета», — написал Владимиров.

Губернатор также поручил краевому министерству образования организовать проверку качества начисления зарплат в образовательных учреждениях региона. Он заверил, что берет ситуацию на контроль.

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