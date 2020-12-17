Москва, , 13:18 — REGNUM Ситуация, когда зарплаты педагогов оказались на том же уровне, что и доходы уборщиц, не может быть признана нормальной. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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Он сам зачитал один из поступивших вопросов, который показался особенно острым. Автор пишет, что в школе, где он работает, сравнялись зарплаты учителей и уборщицы.

«Мы приняли решение, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. И эту шкалу сдвинули», — сказал президент.

По его словам, поскольку МРОТ приподняли, увеличилась и зарплата уборщицы.

«Но надо было одновременно приподнимать уровень заработной платы для других категорий, а это не было сделано из-за бюджетных ограничений. Но это государству придётся сделать всё равно. Поэтому хочу обратить внимание правительства на то, что такая ситуация не может быть признана нормальной», — отметил глава государства.