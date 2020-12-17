Черногория, , 17:27 — REGNUM Правительство Литовской Республики подарило Черногории медицинские средства защиты и оборудование, а также пульсоксиметры на сумму около 20 тысяч евро.

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Договор о пожертвовании был подписан в министерстве здравоохранения Черногории министром Еленой Боровинич Бойович и послом Литвы в Черногории Юрате Рагуцкене.

Боровинич Божович отметила, что это очень важное пожертвование для системы здравоохранения Черногории, учитывая серьезную эпидемиологическую ситуацию.

Она сказала, что средства защиты, безусловно, будут иметь большое значение для медицинских работников в больницах и медицинских центрах, потому что в настоящее время существует большая потребность во всех медицинских учреждениях.

Согласно заявлению министерства, министр подчеркнула, что, поскольку она врач, пульмонолог и постоянно лечит пациентов с COVID-19 с начала эпидемии, она знает, насколько важно, чтобы медицинские работники были должным образом защищены.