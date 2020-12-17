Москва, , 15:45 — REGNUM Создание замкнутого цикла производства в сфере мусоропереработки, о котором заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря, является оптимальным решением существующих проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Тамбовской области, генеральный директор одного из мусороперерабатывающих комплексов Игорь Блюм.

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По его словам, мусорная реформа затрагивает интересы широких слоев населения, начиная от жителей и экологов, заканчивая производителями товаров.

«Безусловно, в масштабах страны и с точки зрения государства, об этом сказал президент, реформа не тормозит. Она идёт не так быстро, как нам хотелось бы, и для этого есть объективные и субъективные причины. С одной стороны, все ждут немедленных и эффективных результатов, с другой — никто не хочет платить. В этом смысле, создание замкнутого цикла производства, когда отходы не идут на полигоны, а идут на производство, о чём сказал Владимир Путин, было бы оптимальным вариантом», — сказал Блюм.

По словам эксперта, в России следует создать целые производственные кластеры, которые бы занимались переработкой отходов с конкретных территорий. В таком случае данные сортировочные комплексы гарантировано получили бы рынок сбыта вторичного сырья. Причем стоить такие объекту нужно не только за счет средств инвесторов, но и на деньги, которые поступают по линии расширенной ответственности производителей, что позволит снять дополнительную финансовую нагрузку с населения.

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