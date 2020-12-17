Москва, , 15:21 — REGNUM Поднять уровень благосостояния жителей России можно исключительно при помощи несырьевой экономики. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер «Партии Роста» в Татарии Олег Коробченко.

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Комментируя заявление президента России Владимира Путина относительно уровня жизни граждан РФ, сделанное им на ежегодной пресс-конференции, Коробченко указал, что повысить благосостояние граждан можно за счет создания высокотехнологичных рабочих мест.

«Мы в Татарстане реализуем программу «100 заводов». Она получила одобрение в правительстве республики. Планируем в 2021 году спроектировать, построить пять минизаводов по программе государственного субсидирования до 70 процентов затрат. Коллеги-партийцы из Башкортостана после презентации нашего проекта загорелись идеей и анонсировали аналогичную программу в своей республике «120 заводов»!» Наш проект мы предложили тиражировать по всей России, и нашли поддержку у Института экономики роста имени Столыпина П.А.», — сообщил Коробченко.

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