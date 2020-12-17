Москва, , 14:44 — REGNUM Развитие дистанционного образования — это тенденция, которая возникла еще до эпидемии коронавируса. Пандемия лишь ускорила этот процесс, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Ведущие вузы страны активно внедряли удаленную форму обучения еще до пандемии и не испытали серьезных трудностей в изменившихся условиях.

Учебное заведение, обладающее серьезным научным потенциалом, способно обеспечить надлежащее качество дистанционного учебного процесса.

Ценообразование же на образовательные услуги должно складываться из реальных возможностей вузов, сохранив стандарты обучения.

Те, кто не способен выдерживать базовые требования к организации учебного процесса, должны корректировать свою ценовую политику», — высказал свое мнение эксперт.

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