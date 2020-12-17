Краснодар, , 12:38 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 185 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 декабря в региональном оперативном штабе. Это на пять случаев меньше, чем сутками ранее, 16 декабря.

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«Почти треть положительных результатов на COVID-19 получили в краевом центре — 59. В Туапсинском районе 15 новых случаев, в Новороссийске — 14, в Белореченском, Тимашевском и Павловском районах — по восемь. В Лабинском районе заболели семь жителей, в Армавире, Гулькевичском и Красноармейском районах — по шесть», — уточнили в оперштабе.

За период пандемии коронавирус подтвердился у 25 107 граждан, выписаны 16 987 пациентов, скончались 750 пациентов. 130 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро пациентов находятся на ЭКМО в краевой клинической больнице №1.