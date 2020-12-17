Москва, , 12:06 — REGNUM Склонные к аллергическим реакциям и страдающие заболеваниями кожи должны внимательно относиться к соблюдению правил ношения медицинских масок, сообщили РБК эксперты-дерматологи.

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Так, не рекомендуется носить одну и ту же одноразовую маску в течение дня, это провоцирует воспаление. Необходимо регулярно менять маску, не реже одного раза в 2−2,5 часа, а также избегать химически окрашенных масок.

По словам специалистов, маска создает парниковый эффект, а её ношение поверх косметики приводит к закупорке пор — эта среда «является субстратом для размножения эпидермального стафилококка, и возникают такие гнойные прыщи или комедоны».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова, зимой придётся чаще менять одноразовые и многоразовые защитные маски, так как они промокают и становятся неэффективными.

В холодное время года выдох теплее, чем окружающая среда. На маске может образоваться наледь, своеобразные сосульки. В таких условиях маску нужно чаще менять, если она «выходит из строя».

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