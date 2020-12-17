Сан-Франциско, США, , 12:00 — REGNUM В 2020 году игра Pokemon GO получила наибольший доход с момента релиза. Об этом 17 декабря сообщил портал Game Rant.

По имеющейся на сегодня информации, в 2020 году Pokemon GO принесла своему разработчику Niantic $1,2 млрд, т. е. на $378 млн больше, чем в 2019 году. Стоит отметить, что Pokemon GO стала одной из пяти мобильных игр, которым удалось в 2020 году получить доход больше $1 млрд.

Напомним, в 2016 году Pokemon GO принесла Niantic около $832 млн, в 2017 выручка разработчиков составила около $589 млн, в 2018 — около $816 млн. В 2019 году студия сообщила о доходе в размере $894 млн.

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