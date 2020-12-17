Сан-Франциско, США, 17 декабря 2020, 12:00 — REGNUM В 2020 году игра Pokemon GO получила наибольший доход с момента релиза. Об этом 17 декабря сообщил портал Game Rant.
По имеющейся на сегодня информации, в 2020 году Pokemon GO принесла своему разработчику Niantic $1,2 млрд,
Напомним, в 2016 году Pokemon GO принесла Niantic около $832 млн, в 2017 выручка разработчиков составила около $589 млн, в 2018 — около $816 млн. В 2019 году студия сообщила о доходе в размере $894 млн.
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