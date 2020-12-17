Воронеж, , 11:19 — REGNUM Профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой информационных систем, декан факультета компьютерных наук Воронежского государственного университета Эдуард Алгазинов скончался в Воронеже 16 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в вузе.

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Соболезнования в адрес родных профессора направил губернатор Александр Гусев: «В нашей памяти Эдуард Константинович останется незаурядным человеком, ученым, педагогом. Он внес заметный вклад в развитие российской высшей школы и информационных технологий в регионе. Прошу передать слова сочувствия родным, близким, коллегам, ученикам Эдуарда Константиновича. Искренне разделяю горечь невосполнимой утраты».

Сообщается, что Алгазинов скончался после тяжёлой болезни. В ВГУ напомнили, что профессор являлся основателем и бессменным деканом факультета компьютерных наук, созданного в ВГУ в 1999 году.

«За это время ФКН стал лидером ИТ-образования в ВГУ и в регионе, крупнейшей кузницей кадров высочайшей квалификации — программистов, разработчиков, администраторов информационных систем, специалистов по всему спектру современных информационных технологий. Его ученики, а ими можно считать всех выпускников факультета компьютерных наук, внесли существенный вклад в становление и развитие в Воронежской области большого количества ИТ — компаний и фирм, формирование отрасли информационных технологий в регионе», — сообщили в вузе.

Отметим, что за последние дни это уже вторая утрата в Воронежском госуниверситете. 15 декабря не стало ведущего электроника кафедры радиофизики Владимира Васильева.