Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще шесть летальных исходов от COVID-19. Таким образом в регионе с начала пандемии скончались 189 человек. Об этом 17 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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В регионе за прошедшие сутки было выявлено 226 новых носителей коронавируса, что на два случая больше, чем сутками ранее. При этом количество выписанных по выздоровлению больше — 459 человек.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 20 626 зараженных, из них 18 531 выздоровели. Умерли 189 человек.

В свою очередь в региональном оперативном штабе отметили, что в настоящий момент в Ленинградской области развернута 2881 койка, из которых 651 свободна (22,6%), в том числе 213 реанимационных коек.

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