Киншаса, , 11:05 — REGNUM Правительство Демократической Республики Конго объявило о введении комендантского часа с 21: 00 до 05:00 после резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра связи ДР Конго Жолино Макелеле.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Ограничение вступит в силу в пятницу, 18 декабря.

Министр связи также объявил о других новых мерах по предотвращению заражений, среди них — досрочное закрытие школ на рождественские каникулы, запрет на церемонии перед похоронами и запрет на собрания более десяти человек в одном месте.

С начала декабря в центрально-африканской стране наблюдается резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом, причём в столице страны, Киншасе, эпицентре пандемии, ежедневно регистрируется в среднем 100 новых случаев заболевания COVID-19.

Министерство здравоохранения объявило в среду, 16 декабря, о рекордных 333 подтверждённых случаях заражения вирусом за сутки.

Более 14 000 человек заразились коронавирусом в ДР Конго, более 350 из них умерли в стране с начала пандемии.