Петропавловск-Камчатский, , 10:08 — REGNUM Власти Камчатки рекомендовали перевести на дистанционное обучение школьников с 5-го по 8-й классы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Министр образования края Александра Короткова на заседание оперативного штаба сообщила, что с 21 по 26 декабря учащиеся этих классов в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, Елизовском и Мильковском муниципальных районах могут перейти на онлайн-обучение.

«Мы понимаем, что детям 1−4-х классов дистанционное обучение даётся сложно, а учащимся 9−11-х классов для закрепления учебного материала необходимо присутствие в классах в силу окончания школы и дальнейшего поступления», — сказала Короткова.

Окончательное решение о переводе школьников на дистанционное обучение примут главы муниципалитетов.

Зимние каникулы для всех школьников Камчатки пройдут с 28 декабря по 10 января.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 83). За весь период пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 9013 жителей.