Петропавловск-Камчатский, , 09:48 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 83). За весь период пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 9013 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние 24 часа были выписаны с выздоровлением 78 человек. За всё время с болезнью справились 7877 жителей Камчатки.

В крае развёрнуто 720 коек для лечения COVID-19, из них свободными остаются 164. Ещё 22 человека, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, направлены на лечение в госпитали. Всего в стационарах находятся 556 носителей коронавируса. Пневмонией на фоне COVID-19 болеет 361 человек.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 237 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, за всё время в крае от COVID-19 скончались 82 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего повторная госпитализация пациента с COVID-19 проводится из-за того, что зараженного человека недолечили, заявил в интервью «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.