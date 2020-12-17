Саратов, , 09:25 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 17 декабря, коронавирус выявили у 31 565 человек, за сутки заразились еще 265 жителей. Накануне положительные тесты получили 270 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 26 819 человек, за сутки — 286 пациентов. Скончались за все время наблюдения 328 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Снова все новые случаи заражения произошли контактным путем. Наибольшее число инфицированных в возрасте старше 60 лет — 85 человек, от 50 до 59 лет — 57 заболевших, 25 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 31 человека.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 863,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,4 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по состоянию на 16 декабря число летальных исходов пациентов с коронавирусом возросло до 328 случаев. За сутки скончались еще шесть пациентов. На этот раз жертвами заболевания стали одна женщина и пять мужчин.

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