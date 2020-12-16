Саратов, , 15:53 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 16 декабря число летальных исходов пациентов с коронавирусом возросло до 328 случаев. За сутки скончались еще шесть пациентов. На этот раз жертвами заболевания стали одна женщина и пять мужчин. Об этом сообщает облминздрав.

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Возраст погибших от 49 лет до 71 года. 67-летняя женщина страдала эндокринными нарушениями, а мужчины системным заболеванием суставов, патологией сердечно-сосудистой системы. Накануне от последствий заражения скончались также шесть пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области, по информации на 16 декабря, носителями коронавирусной инфекции числятся 31,3 тыс. человек, за сутки заразились еще 270 жителей. Накануне заболели 265 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 26 533 человека, за сутки — 238 пациентов.

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