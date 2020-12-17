Джуба, , 09:18 — REGNUM Представитель главной оппозиционной партии Южного Судана «Народно-освободительное движение Судана в оппозиции» (НОДС-О) принес извинения после сообщений о том, что её силы в прошлом месяце задержали сотрудников ООН. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление генерал-майора Мартина Абучи.

Наблюдатели за соблюдением соглашения о прекращении огня 15 декабря сообщили, что силы НОДС-О задержали сотрудников ООН и гражданских лиц в деревне Фараджалла в западном штате Бахр-эль-Газаль.

«Я хотел бы принести извинения от имени НОДС-О за инцидент, который произошёл», — заявил Абуча.

«Это прискорбно, и мы никоим образом не оправдываем этого. Мы приняли меры для того, чтобы это не повторилось,» — добавил он.

Группа подписала мирное соглашение с правительством страны в 2018 году. Документ положил конец шестилетнему конфликту, а лидер оппозиции Риек Мачар был назначен вице-президентом Южного Судана.

Наблюдатели за прекращением огня также сообщили, что стороны мирного соглашения «продолжают нарушать перемирие», и обвинили их в несоблюдении договоренностей.

По соглашению, различные вооруженные силы Южного Судана должны сформировать единую национальную армию численностью 83 000 солдат, однако они ещё не объединили командования.