Джуба, 17 декабря 2020, 09:18 — REGNUM Представитель главной оппозиционной партии Южного Судана «Народно-освободительное движение Судана в оппозиции» (НОДС-О) принес извинения после сообщений о том, что её силы в прошлом месяце задержали сотрудников ООН. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление генерал-майора Мартина Абучи.
Наблюдатели за соблюдением соглашения о прекращении огня 15 декабря сообщили, что силы НОДС-О задержали сотрудников ООН и гражданских лиц в деревне Фараджалла в западном штате Бахр-эль-Газаль.
Группа подписала мирное соглашение с правительством страны в 2018 году. Документ положил конец шестилетнему конфликту, а лидер оппозиции Риек Мачар был назначен вице-президентом Южного Судана.
Наблюдатели за прекращением огня также сообщили, что стороны мирного соглашения «продолжают нарушать перемирие», и обвинили их в несоблюдении договоренностей.
По соглашению, различные вооруженные силы Южного Судана должны сформировать единую национальную армию численностью 83 000 солдат, однако они ещё не объединили командования.