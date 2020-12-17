Казань, , 08:59 — REGNUM На дорогах Татарии с начала 2020 года произошло более 3 тыс. ДТП. Об этом доложили главе региона Рустаму Минниханову на совместном заседании кабмина и коллегии МВД по РТ.

В большинстве случаев аварии на дорогах Татарии происходят из-за грубых нарушений правил дорожного движения: кто-то садится пьяным за руль, кто-то превышает скорость, многие выезжают на встречную полосу. Проехав за рулем, можно увидеть, что на дорогах каких только «чайников» нет. «Им не только машину, им даже лошадь давать нельзя. И ведь эти водители откуда-то взялись?» — возмутился Минниханов. К работе автошкол нужно отнестись самым жестким образом и принимать соответствующие меры. В связи с этим прокуратуре поручено проверить все автошколы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии за 11 месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 200 человек, каждый четвертый из которых — по вине пьяных водителей. Как только человек пьяным сел за руль, он становится преступником, поэтому необходимо пресекать это, заявил Рустам Минниханов.

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