Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Facebook отмечают пользователи в ряде стран мира, сообщается на сайте Downdetector, на котором ведётся мониторинг за интернет-ресурсами.

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей США, Великобритании, Нидерландов, Австралии и Польши.

Около 45% пользователей испытали проблемы при попытке войти в свои аккаунты, 29% — при просмотре ленты. У 25% клиентов Facebook социальная сеть отказалась полностью неработоспособна.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе мессенджера Telegram 16 декабря произошёл сбой.

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