Москва, , 19:31 — REGNUM Завершился прием заявок на участие в ежегодной Всероссийской акции «Ёлка желаний». По сравнению с прошлым годом количество заявок на участие в акции увеличилось более чем в два раза: с 12 до 26 тысяч. Организатором акции является Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Акция «Ёлка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. В прошлом году для участия в акции было подано свыше 12 тысяч заявок, исполнено свыше 7 500 желаний.

В этом году заявки на участие принимались с 16 ноября по 15 декабря. В рамках акции 2020 года подано свыше 26 тысяч заявок. Заявки были поданы в различных категориях: граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 17 лет; дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

«Заявок на исполнение материальных желаний поступило 23 206, нематериальных — 3 279 заявок. Самые распространенные материальные желания среди детей и подростков — приобретение цифровой техники, спортивного инвентаря и игрушек. Такие желания в большей степени продиктованы сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и дистанционной формой обучения. Многие сейчас находятся дома, — рассказал руководитель проекта Тимур Сафин, — Если рассматривать нематериальные желания, то это, конечно же, поездки в преддверии новогодних и рождественских праздников, например, в Великий Устюг — вотчину Деда Мороза или поездка в Москву или Санкт-Петербург».

Тимур Сафин отметил, что среди пожилых людей наиболее востребованы поездки по городам России, «так как многие из уголков нашей страны они просто не успели посетить в молодости по разным причинам. Из материальных желаний самые популярные среди людей пожилого возраста — телевизоры, так как в период пандемии многие пенсионеры остаются дома».

С 5 декабря текущего года по 28 февраля 2021 года в более чем 50 регионах страны партнеры акции и другие неравнодушные люди исполнят новогодние мечты с «Ёлки желаний». К акции уже присоединились: Президент России Владимир Путин, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова, телеведущий и журналист Денис Полунчуков, руководитель интернет-направления ЗАО «Русская Медиагруппа» Елена Кунина, заместитель генерального директора Фонда развития моногородов Ольга Макаева, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, актер театра и кино Евгений Миронов, генеральный директор и соучредитель лейбла «Блэк стар» Павел Курьянов, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова и многие другие.

Присоединиться к акции в качестве исполнителя желаний можно на сайте елкажеланий.рф

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 и 2020 гг. проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».