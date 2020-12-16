Москва, , 16:51 — REGNUM В настоящее время звучат призывы вакцинировать в том числе беременных, однако полной уверенности в безопасности такой процедуры для них пока нет. Об этом 16 декабря заявила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян на телеканале «Россия 24».

Вакцинация dfuhlert

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"На этот счёт пока ответа нет. Это возможно только после того, как мы изучим полностью вакцинацию среди населения. Этот стоит вопрос на очереди», — заявила Адамян.

По её словам, в настоящее время нет никаких доказательств о вертикальной передаче коронавирусной инфекции плоду и влиянии на беременность — по крайней мере, ничего выходящего за рамки аналогичных проявлений в случае других известных инфекций.

«Особый риск составляют только те беременные, у которых имеются отягощённые формы, имеются осложнения в виде сопутствующих заболеваний сердца, лёгких, иммунитета, диабета, ожирения, артериальной гипертонии, или имеются осложнения при прошлой беременности, такие как течение, токсикозы и так далее», — указала она.