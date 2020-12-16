Саратов, , 09:45 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 16 декабря, носителями коронавирусной инфекции числятся 31,3 тыс. человек, за сутки заразились еще 270 жителей. Накануне заболели 265 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 26 533 человека, за сутки — 238 пациентов. Скончались за все время наблюдения 322 жителя, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения произошли контактным путем. Наибольшее число инфицированных в возрасте старше 60 лет — 82 человека, от 50 до 59 лет — 53 заболевших, 31 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 22 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 857,8 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,3 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области на 15 декабря число летальных исходов от COVID-19 составляло 322 случая. За сутки скончались еще шесть пациентов. На этот раз жертвами заболевания стали четыре женщины и двое мужчин.

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