Москва, , 15:12 — REGNUM В январе 2021 года на территории России ожидается температура воздуха чуть выше климатической нормы. Об этом 16 декабря сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ее слова приводит «Российская газета».

Как рассказала синоптик, немного выше нормы температура воздуха будет в январе в Магаданской области, на востоке Якутии, на Чукотке, на большей части Камчатки, на Сахалине и Курилах, на крайнем юге Красноярского края, в Туве, а также на крайнем юге Иркутской области.

При этом морозная погода будет наблюдаться в южной части Западной Сибири, на большей части Красноярского края, в Иркутской области и Забайкалье, в Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях.

Кроме того, морозы ожидаются на территории Якутии, а очаг холода будет находиться над востоком Эвенкии и востоком Якутии, где температура воздуха в данный период составит до −37… −40 °C в ночное время, до — 35 °C в дневное и при похолоданиях до — 50 °C.

Также она уточнила, что в средней полосе России в январе 2021 года установится характерная для января погода, при которой температура воздуха может составить −6… −13 °C ночью и −1… −8 °C днем, что является привычной погодой в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах. Вместе с тем, при похолоданиях температура воздуха может опускаться до — 25 °C, а днем доходить до — 20 °C.

При этом на юге европейской части России — на Нижнем Дону — в январе также могут быть морозы до — 9 °C, днем −4… +1 °C. В Краснодарском крае наиболее тепло будет в Сочи, где в это время бывает до +11 °C, однако и на юге при похолодании возможно до — 15 и даже до — 18 °C.

В то же время в северной части Западной Сибири будет до −25… −30 °C ночью и до −20… −25 °C днем; на Урале до — 20 °C ночью и −10… −15 °C днем; а на Дальнем Востоке до — 15 °C ночью и −6… −11 °C в дневное время.

Кроме того, Паршина отметила, что в Москве в январе будет погода, ненамного отличающаяся от климатической нормы: −6… −11 °C ночью и −1… −6 °C днем с возможность похолодания до — 25 °C и дневной температурой −13… −18 в эти периоды, хотя такое, по словам синоптика, случается редко. При этом осадков в столице будет меньше, чем в декабре — 42 мм.

Помимо этого, метеоролог указала, что на западе европейской части России — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, в Тверской, Смоленской, Брянской, Тульской, Курской областях осадков в январе 2021 года будет больше обычного. Также много осадков может быть в Забайкалье. При этом мало осадков ожидается в Предуралье, в Башкирии, на Урале, в Югре, на юге Западной Сибири, в континентальных районах Дальнего Востока, в Якутии, на Чукотке, в Хабаровском крае и на Сахалине.

Вместе с тем Паршина уточнила, что данный прогноз является предварительным и он будет уточнен в конце декабря текущего года.