Мапуту, , 13:32 — REGNUM Около 1300 человек находятся на грани голодной смерти из-за жаркой погоды и нехватки осадков на юге Мозамбика, передаёт BBC Swahili со ссылкой на сообщение правительственного чиновника.

По словам мэра города Фернандо Джинджи, постоянные высокие температуры в населённом пункте Мапулангуене округа Магуде в провинции Мапуту привели к гибели посевов в этом районе.

Он сказал, что регион Мацандзане является наиболее пострадавшим, и если ситуация не измениться, то в области в ближайшие месяцы появятся очаги голода. Джинджи добавил, что все посевы, посаженные в сентябре, высохли, добавив, что жители области уже периодически сталкиваются с голодом.

Правительство призывает фермеров сажать устойчивые к засухе культуры, такие как маниока и батат.

Джинге сказал, что эти культуры являются нетрадиционными в Мапулангуене, что вызывает сопротивление жителей.