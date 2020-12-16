Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM В Свердловской области ещё 16 пациентов умерли от COVID-19. Эту информацию 16 декабря распространил областной оперативный штаб.

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636 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии Из них 370 находятся в реанимациях, а 240 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии от ковида в регионе умерли уже 1264 пациента. Количество граждан с коронавирусом, скончавшихся от других причин, неизвестно. Всего в Свердловской области на 16 декабря коронавирус выявили у 52 536 человек. Выздоровели и выписаны уже 44 817.

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