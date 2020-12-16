Краснодар, , 11:41 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки подтверждено 186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 181 новом случае.

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«В Краснодаре заболел 51 человек, в Новороссийске — 15, в Сочи — 13, в Лабинском районе — 12. В Выселковском районе положительный тест получили 11 человек, в Белореченском районе — 10. В Усть-Лабинском районе восемь новых случаев, в Армавире — семь. В Динском районе заболели 6 человек, в Туапсинском, Ейском, Курганинском, Тимашевском — по пять», — сообщили в оперативном штабе

За весь период пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 24 922 человека, 16 845 пациентов выписаны с выздоровлением, 737 ковид-пациентов скончались.

В тяжёлом состоянии на 16 декабря в больницах региона остаются 112 человек, в том числе 107 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, пятеро находятся на ЭКМО.