Москва, , 10:41 — REGNUM Налоговым органам и Банку России могут расширить доступ к тайнам. Так, налоговики смогут получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов в рамках регулярного информационного обмена с ЦБ. При этом Центробанк сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну. Соответствующие поправки в законодательство подготовило Министерство финансов РФ. Законопроекты опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

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В настоящее время ФНС может запрашивать банки об операциях физических лиц только в рамках налоговых проверок. Расширение этих возможностей предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов», которые правительство внесло в Госдуму РФ в октябре.

Порядок предоставления и перечень документов ЦБ и ФНС определят в соглашении.

В Минфине добавили, что предлагаемые изменения предоставят возможность ЦБ получать, в частности, сведения о доходах и счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также их имуществе, информацию о сомнительных операциях. Кроме того, они позволят повысить эффективность работы налоговой службы и значительно сократить количество запросов в банки от налоговиков.

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В ФНС подчеркивают, что речь об отмене банковской и налоговой тайны не идёт и что к выпискам по операциям по счетам физлиц непосредственного доступа у налоговиков не будет.

Михаил Клементьев. «Новый порядок повысит уровень автоматизации взаимодействия между налоговыми органами и Банком России в части контроля за налогоплательщиками и предотвращения использования схем по уходу от уплаты налогов. В контексте тренда на рост собираемости налогов данная мера выглядит логичной», — заявил в беседе с « Коммерсантом » партнёр КПМГ в России и СНГ

Как сообщал ИА REGNUM, весной 2020 года глава МВД РФ Владимира Колокольцева в письме председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной предложил Банку России предоставить сотрудникам правоохранительного ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить с МВД соглашение об информационном взаимодействии. Он пояснил, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.

В свою очередь Центральный банк России выступил против этого предложения МВД, пояснив, что в 2018 году регулятор поддержал изменения в законодательство, которые позволяют в отдельных случаях передавать соответствующие сведения следственным органам.