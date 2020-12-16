Симферополь, , 09:44 — REGNUM Темпы суточного прироста числа заразившихся коронавирусом вторые сутки подряд держатся на уровне выше среднероссийского. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 декабря сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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«Ситуация на сегодняшний день на территории Республики Крым не улучшается. Вторую неделю наблюдается тенденция к росту заболеваемости. За последние два дня суточные показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым превысили среднероссийский показатель», — отметила на заседании Пеньковская.

Как сообщало ИА, за минувшие сутки, 15 декабря, в Крыму было выявлено 354 новых носителя коронавируса, что стало очередным «рекордом». Всего в Крыму заражение коронавирусом подтверждено у 19 988 человек с начала года.

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