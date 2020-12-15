Саратов, , 14:36 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 15 декабря число летальных исходов от COVID-19 возросло до 322 случаев. За сутки скончались еще шесть пациентов. На этот раз жертвами заболевания стали четыре женщины и двое мужчин. Об этом сообщает облминздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Возраст погибших от 45 до 74 лет. Женщины страдали ожирением, сахарным диабетом с множественными осложнениями, гипертонией и другими заболеваниями. У мужчин выявлены тяжелые сопутствующие патологии, которые также осложняли лечение — ишемическая болезнь сердца, гипертония.

ИА REGNUM напоминает, в лабораториях Саратовской области на 15 декабря проведено более 853,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,1 тыс. тестов.

Читайте также: В Саратовской области подтверждено 265 новых случаев заражения SARS-CoV-2