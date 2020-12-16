Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM На Санкт-Петербург движется циклон «Шанталь», который принесет облачную погоду, снег с дождем и плюсовую температуру. Об этом 16 декабря сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, центр циклона в середине дня выйдет на территорию Финляндии. В такой ситуации в Петербурге ожидается облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый снег, а вечером и в дожди.

«Высока вероятность гололёдных явлений»,— отметил специалист.

Температура воздуха в Петербурге составит 0… +2 градуса, по Ленинградской области −3… +2 градуса. Ветер южный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Добавим, что в связи с ожидающимся снегопадом дорожные предприятия Петербурга начали обрабатывать тротуары и проезжую часть солевыми растворами, чтобы предотвратить образование наледи. Председатель городского комитета по благоустройству распорядился увеличить количество техники и людей, задействованных в уборке городских дорог. «Основным средством борьбы со скользкостью станет песко-соляная смесь, которая должна улучшить сцепление поверхности дорог и с колесами автомобилей, и с обувью пешеходов», — уточнили в комитете.