Казань, , 11:03 — REGNUM В Татарии первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в 29 медицинских учреждений. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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Он сообщил, что вакцины из первой партии не смогут получить лишь несколько районов с малочисленным населением. К ним «Спутник V» поступит сразу, как только в Татарию придет вторая партия вакцины. Поэтому переживать не следует, в зависимости от количества полученных вакцин, они будут розданы всем, подчеркнул Жаворонков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии закупили и подготовили холодильные и морозильные камеры для хранения пробной партии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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