Петропавловск-Камчатский, , 06:56 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом (днём ранее — 82). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 8933 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние 24 часа выписаны с выздоровлением 76 жителей края. За всё время справились с болезнью 7799 человек.

Ещё 66 пациентов направлены на лечение в госпитали. Всего в ковидных стационарах находятся 590 человек. У 351 пациента с коронавирусом диагностирована пневмония. Из 720 специально созданных коек для лечения COVID-19 свободными остаются 120.

С начала пандемии на Камчатке провели более 235 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Санкт-Петербурге на амбулаторном лечении от COVID-19 находятся 63 тысячи человек. Для их лечения на дому городу из федерального бюджета выделены более 200 млн рублей на закупку лекарств, которые для самих пациентов бесплатны по назначению врача. Препараты поступили во все поликлиники. Об этом рассказал курирующий городское здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев.