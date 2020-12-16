Санкт-Петербург, , 06:54 — REGNUM В настоящее время в Санкт-Петербурге на амбулаторном лечении от COVID-19 находятся 63 тысячи человек. Для их лечения на дому городу из федерального бюджета выделено более 200 млн рублей на закупку лекарств, которые для самих пациентов бесплатны по назначению врача. Препараты поступили во все поликлиники. Об этом рассказал курирующий городское здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев.

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Напомним, 15 декабря в Смольном сообщили, что бесплатные лекарства для амбулаторного лечения от COVID-19 уже получают более 18,7 тысячи петербуржцев, в том числе 1148 человек — после выписки из стационаров.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Олегу Эргашеву пожилая петербурженка сообщила, что лечится от ковида амбулаторно вместе с внучкой. По словам женщины, ей бесплатно выдали лекарства, а внучка препараты не получила.

Вице-губернатор пояснил, что конкретный набор препаратов, выдаваемых пациенту, целиком зависит от схемы лечения, определяемой лечащим врачом. В данном случае, скорее всего, внучка женщины переносит заболевание в легкой форме, не требующей специфического медикаментозного лечения.

Напомним, петербургский сотрудник ИА REGNUM, который заразился коронавирусной инфекцией, после обращения в районную поликлинику 15 декабря получил для амбулаторного лечения на дому несколько пачек антивирусных препаратов «Арбидол» и «Коронавир», антибиотик «Азитромицин», противовирусную мазь «Виферон» (внимание: конкретные препараты назначаются только врачом, не занимайтесь самолечением!).

Также вице-губернатор Эргашев отметил, что для облегчения вызова врача на дом с 21 декабря планируется подключить возможности Единой региональной информационно-справочной службой «122», дополнительно открываются кол-центры и новые телефонные номера. Более 1500 студентов-медиков привлечены для оказания помощи участковым врачам-терапевтам и регистратурам поликлиник.

За 14 декабря в Петербурге было выявлено 3765 новых носителя коронавирусной инфекции. Выписаны 1886 человек, умерли 72 человека.

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