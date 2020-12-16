Харбин, Китай, , 06:07 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая выявлен один новый бессимптомный случай COVID-19, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, новый бессимптомный носитель был выявлен в пограничном городе Суйфэньхэ близ России. Ранее носитель находился в тесном контакте с заболевшим.

Ни одного нового подтвержденного случая COVID-19 в провинции зафиксировано за прошедшие сутки не было. Всего в регионе выявлено 11 актуальных случая заболевания опасной инфекцией, из которых восемь пришлось на Суйфэньхэ, два на город Дуннин и один на уезд Тахэ.