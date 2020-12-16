Пекин, , 04:18 — REGNUM Китай уничтожил 1198 криминальных синдикатов в сельских районах страны на конец ноября текущего года в рамках трехлетней кампании по борьбе с организованной преступностью, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

Согласно свежим данным, 33,4% общего числа выявленных преступных организаций в рамках кампании. Кроме того, 12 272 местные хулиганские группировки были разогнаны в рамках операции на селе. Было наказано 3727 деревенских хулиганов, сообщили власти.

В общей сложности 41 700 деревенских чиновников были сняты с должностей и наказаны за покрывание хулиганов, преступных синдикатов и за другие связанные с этим нарушения и преступления.