Виннипег, Канада, , 22:23 — REGNUM Канадского модельера, основателя фэшн-империи Nygard Питера Нюгорда намерены экстрадировать в США по делу о изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах, 15 декабря сообщает агентство Reuters.

79-летний Нюгорд был арестован в Виннипеге после того, как США запросили ордер, разрешающий его экстрадицию. Ожидается, что он предстанет перед судом уже 15 декабря.

Нюгорд обвиняется судом Манхэттена в сексуальных домогательствах по отношению к десяткам женщин и несовершеннолетних девушек. Нюгорд заманивал их в свой особняк на Багамах, где много лет проводил разные непотребства.

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