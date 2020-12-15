Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев материалы административного дела в отношении ООО «Клуб А2», не стал наказывать эту концертную площадку, где недавно прошел не согласованный с органами власти концерт популярной рок-группы. Об этом решении сообщила 15 декабря Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, в разгар второй волны эпидемии коронавируса в конце ноября в Петербурге прошли концерты рэпера Басты в Ледовом дворце и группы «Чиж & Co» в клубе «А2». Это вызвало большой резонанс в городе, Роспотребнадзор обещал провести проверку на предмет нарушений при организации этих концертов. В итоге Ледовый дворец был оштрафован судом почти на 500 тыс. рублей.

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Что же касается клуба «А2», расположенного на проспекте Медиков, то проверяющими было установлено, что вечером 28 ноября на площадке клуба проходил концерт группы «Чиж & Со». На концерт пришло 600 человек, социальная дистанция не соблюдалась, часть посетителей была без СИЗ.

Как установили проверяющие, в помещениях клуба не было бактерицидных облучателей воздуха, на антисептиках отсутствует маркировка, персонал бара допускался на работу без контроля признаков инфекционных заболеваний. Также были найдены и другие нарушения, относящиеся к соблюдению различных санитарных норм в баре, например, мусорные бачки были без крышек.

Клуб предлагали наказать по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)».

Однако суд материалы, представленные сотрудниками Роспотребнадзора, не убедили.

«Суд всех выслушал, изучил материалы и производство по делу прекратил в связи с отсутствием события административного правонарушения», — сообщили в судебной пресс-службе.

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