Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Традиционное новогоднее представление для детей в Петербурге — «Праздник новогодней елки» — в этом году в связи с пандемией пройдет в онлайн-формате. Об этом 15 декабря сообщили в Смольном.

«Большая часть новогодних и рождественских торжеств в Петербурге пройдет в онлайн-формате, — пояснил губернатор Александр Беглов. — Мы должны устроить праздник, чтобы у всех горожан, особенно у детей, было новогоднее настроение. Благодаря современным технологиям новогодняя сказка придет в каждый дом».

В этом году для петербургских детей подготовлен телевизионный спектакль на основе ледового шоу «Снежная королева». В главной роли — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная. Трансляция ледового шоу состоится на телеканале «Санкт-Петербург» и в интернете.

Дети не останутся без новогодних подарков от города. Их уже начали развозить по школам и вручать школьникам 1 — 4-х классов. В составе подарка — книжки-раскраски с заданиями по мотивам шоу «Снежная королева» и наборы цветных карандашей.

Для того, чтобы не5 подвергаться риску заражения коронавирусом, для ребят подготовлены виртуальные экскурсии по дворцам и музеям, трансляции спектаклей, виртуальные мастер-классы в библиотеках.

Информация о всех новогодних сюрпризах доступна на портале «Культура Петербурга».