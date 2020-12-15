Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Вакцину от COVID-19 не будут вводить тем, кто переболел коронавирусом в течение последнего полугодия. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 августа заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

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По его словам, прежде чем поставить вакцину, у прививаемых берут мазок на наличие коронавирусной инфекции, а также на наличие или отсутствие антител к коронавирусу. Если выяснится, что человек болел коронавирусом более полугода, то вакцину ему ставить не будут.

«Лично я привит и думаю, это нормальная практика. Привиться надо, потому что это нужно», — отметил Сарана.

Он также отметил, что чувствует себя хорошо.

Отметим, в настоящий момент в Петербурге и Ленобласти вакцинируют только медицинских работников. С начала 2021 года, вакцинация будет проходить для населения в целом.

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