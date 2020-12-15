Новосибирск, , 12:45 — REGNUM В Новосибирской области начался сбор заявок от сотрудников школ и дошкольных учреждений на добровольную вакцинацию против COVID-19. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил на брифинге министр образования региона Сергей Федорчук.

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"Тех сотрудников образовательных учреждений, кто изъявит желание, мы в первую голову провакцинируем. Сейчас, до конца этой недели, собираем заявки. Ну, а потом нам, наверное, объявят, сколько нам дадут доз для вакцинирования», — цитирует «Континент Сибирь» министра.

Федорчук отметил, что пока рано ожидать, что вакцины хватит на всех.

В настоящее время в Новосибирской области на карантин по ОРВИ частично закрыты 15 школ и 54 детских сада. Также карантин введён в 35 классах — в них были выявлены отдельные случаи заражения коронавирусом.