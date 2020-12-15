Москва, , 12:37 — REGNUM Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин покинет занимаемый им в настоящее время пост. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

«Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин написал заявление об увольнении по собственному желанию», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

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Также в нем указывается, что последним рабочим днем Шемякина на данном посту станет 15 декабря.

Кроме этого, отмечается, что Минкультуры намерено до конца текущего года объявить конкурс главы директора Росгосцирка, очный этап данного конкурса состоится в феврале 2021 года.

При этом временно исполнять обязанности гендиректора учреждения будет Сергей Беляков, в данный момент занимающий пост советника главы Росгосцирка.