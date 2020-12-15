Канберра, , 12:25 — REGNUM Вакцины от коронавирусной инфекции первого поколения не способны остановить пандемию. Об этом 15 декабря говорится в докладе Австралийской академии здравоохранения и медицинских наук (AAHMS).

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«Новые доказательства свидетельствуют о том, что находящиеся в стадии испытаний вакцины «первого поколения» вероятно будут эффективно предотвращать связанные с SARS-CoV-2 заболевания, но маловероятно, что они предотвратят заражение вирусом», — говорится в докладе.

Это означает, что, вероятнее всего, первое поколение данных препаратов «не сможет значительно сократить темпы передачи вируса», отмечается в докладе.

Кроме того, по мнению австралийских учёных, для того, чтобы победить в стране пандемию, нужно сочетать ряд мер, включая соблюдение всех необходимых мер противоэпидемиологической безопасности и проведение массового тестирования.

«Маловероятно, что одно «волшебное средство» сможет вернуть Австралию и мир к тому состоянию, которое мы сейчас считаем «нормальностью» до появления COVID», — подчеркивается в докладе и добавляется, что ученые надеются, что вакцины, лечение и другие доступные средства борьбы с коронавирусом помогут снизить число госпитализаций и летальных исходов, которые вызваны COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по данным американского университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире, на данный момент на планете Земля выявлено в общей сложности 72 874 163 носителя коронавируса.