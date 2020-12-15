Казань, , 11:45 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения, по информации на 15 декабря, коронавирусная инфекция подтверждена у 11 693 человек, за сутки заболели еще 96 жителей. Минувшим днем были инфицированы 95 человек. Всего выздоровели 10 251 пациент, за сутки — 92. На территории республики зарегистрировано с начала наблюдения 164 летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки госпитализированы в стационары 17 пациентов, 79 — лечатся на дому. На сегодняшний день наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 28 человек, 20 пациентов — от 60 до 70 лет, пятеро — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 44 инфицированных, 14 — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии лекарствами на бесплатной основе снабжают не только заболевших с подтвержденным ПЦР-тестом, но с симптомами ОРВИ или вирусной пневмонией.

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