Архангельск, , 11:30 — REGNUM В Архангельске появится еще один томограф — оборудование установят в городской поликлинике №1. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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«Компьютерный томограф для Архангельской городской клинической поликлиники №1 приобретен для диагностики новой коронавирусной инфекции. В настоящее время для диагностического отделения выведено отдельное крыло на первом этаже поликлиники», — сообщили в минздраве.

Напомним, исследование с помощью КТ проводят в восьми медучреждениях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, c начала 2020 года архангельские медики отправили на КТ более 25 тысяч человек.