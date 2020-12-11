Архангельск, , 14:05 — REGNUM Почти 160 млн рублей направил ФОМС на проведение диагностики архангельских пациентов с помощью компьютерной томографии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

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«В этом году медицинскими организациями региона было проведено 25 342 услуги на сумму 159, 3 млн рублей, причем это почти на 10 тысяч случаев больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сообщили в фонде.

Медики Архангельской области с помощью КТ обследовали органы грудной полости (5948 услуг), головной мозг (3668 услуг) и органы брюшной полости (3180 услуг).

По данным правительства региона, в настоящее время исследование с помощью КТ проводят в восьми медучреждениях региона, расположенных в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Коряжме, Вельске и Новодвинске.