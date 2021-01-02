Москва, , 14:19 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (85%) проведут новогодние праздники дома, показал опрос сервиса «Яндекс.Путешествия».

Те, кто забронировали поездки, большинство собираются путешествовать по России. Самые популярные направления — Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Ялта и Казань. Среди зарубежных — Турция, Абхазия и ОАЭ.

Также в топ-15 самых популярных российских направлений вошли Кисловодск, Калининград, Анапа, Геленджик, Ярославль, Алушта, Севастополь, Пятигорск, Нижний Новгород и Белокуриха.

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