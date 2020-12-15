Ростов-на-Дону, , 09:19 — REGNUM В Ростовскую область поступило 1200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В первую очередь, прививку от COVID-19 сделают работники медицинских организаций. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

"Что касается вакцины, и не только «Спутник V», но и «Векторовской» вакцины, мы сегодня эту работу ведём. Уже с сентября первая партия вакцины поступала, и ею были привиты добровольцы-медики. По информации, которую я имею, чувствуют они себя хорошо. В декабре поступила партия в объёме 1200 доз, идёт работа по её применению. Понятно, что она должна храниться в определённых условиях, это соблюдается. В первую очередь, будут привиты работники ковидных госпиталей, амбулаторно-клинического звена и работники стационаров», — сказал глава региона в телеэфире.

По словам Василия Голубева, вакцинация в Ростовской области началась 11 декабря. В ближайшее время регион ждёт получения следующей партии вакцины в объёме около 2500 доз.

В ближайшее время в Ростовскую область ожидаются поставки отечественной вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Её использование будет проходить строго по согласованию с Роспотребнадзором и медицинскими учреждениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти к приёму вакцины от ковида готовы

Читайте развитие сюжета: В Ростов-на-Дону поступило 500 доз вакцины от коронавируса