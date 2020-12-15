Саратов, , 10:32 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 15 декабря коронавирусная инфекция лабораторно зарегистрирована у 31 030 человек, за сутки заразились еще 265 жителей. Накануне заболели 259 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 26 295 человек, за сутки — 229 пациентов. Скончались за все время наблюдения 316 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения произошли контактным путем. Наибольшее число инфицированных в возрасте старше 60 лет — 93 человека, от 50 до 59 лет — 55 заболевших, 22 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 29 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 853,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,1 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области, по информации на 14 декабря, за сутки погибли пять пациентов, инфицированных коронавирусом. На этот раз жертвами заболевания стали три женщины и двое мужчин.

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