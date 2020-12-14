Саратов, , 12:34 — REGNUM В Саратовской области за сутки погибли пять пациентов, инфицированных коронавирусом. На этот раз жертвами заболевания стали три женщины и двое мужчин. Об этом 14 декабря сообщает облминздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Возраст погибших от 58 лет до 71 года. Женщины страдали сахарным диабетом с множественными осложнениями, гипертонией и другими заболеваниями. У мужчин также имелись тяжелые сопутствующие патологии, осложнявшие лечение.

Всего по состоянию на 14 декабря от коронавируса скончались 316 жителей области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 14 декабря коронавирусная инфекция подтверждена у 30 765 человек, за сутки заразились еще 259 жителей. Накануне заболели 260 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 26 066 человек, за сутки — 226 пациентов.

Читайте также: В Саратовской области выявили ещё 259 носителей SARS-CoV-2